Record di segnalazioni al Premio Strega 2018: i libri candidati, proposti dalla storica giuria, sono quest’anno ben 41. Diversamente dagli anni scorsi, infatti (dove la media di proposte non arrivava neppure alla trentina) la 72esima edizione del premio letterario più prestigioso d’Italia ha registrato un vero e proprio record: merito della ‘revisione’ al regolamento del Comitato direttivo, per cui non sono più necessari due Amici della Domenica perché un titolo sia presentato, ma ne basta uno solo o addirittura nessuno. Ma quali sono le novità del Premio Strega 2018? Dai candidati alle date, ecco quello che c’è da sapere.

Si preannuncia come un’edizione ‘numericamente da record’, il Premio Strega 2018: i candidati, infatti, dopo le modifiche apportate al regolamento, sono parecchi (l’elenco completo sul sito ufficiale del premio), con diversi editori con più titoli in lizza. In breve, le novità rilevanti sono due: la prima è che, d’ora in poi, basterà la segnalazione di uno solo (e non più due) dei 400 Amici della Domenica (ovvero, i membri della giuria eletti a vita) perchè un libro possa concorrere al premio; la seconda è che il Comitato direttivo, che da sempre sceglie la dozzina finalista tra i libri proposti dagli Amici, potrà decidere di inserire dei titoli non segnalati – tra i dodici libri finalisti perciò, potrebbero entrare uno o più titoli ‘esterni’, scelti dal Comitato a propria discrezione.

La dozzina finalista (da cui l’intera giuria sceglierà la cinquina finale prima, e il libro vincitore dopo) sarà annunciata il 19 di aprile, mentre la cinquina sarà votata a Casa Bellonci (sede dell’omonima Fondazione) il 13 giugno prossimo. Il vincitore, infine, sarà annunciato il 5 di luglio, nella storica location del Ninfeo di Villa Giulia.

Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018

Intanto, il 28 marzo 2018, sono stati proclamati i vincitori della terza edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, il riconoscimento nato a margine dello Strega tradizionale e dello Strega Giovani, volto a promuovere la narrativa presso i lettori di tutte l’età.

Il premio è andato, quest’anno, a Lluís Prats Martínez (con Hachiko. Il cane che aspettava) e a Paola Zannoner (con L’ultimo faro) premiati, rispettivamente, per la categoria +6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, e per la categoria +11, rivolta a quella dagli 11 ai 15 anni.

I due libri (il primo, una storia di fedeltà e di ‘amore tra uomo e cane’, ambientata tra il 1925 e il 1935 in Giappone; il secondo, uno spaccato sulle problematiche degli adolescenti di oggi, tra lutti, disturbi alimentari e videogames), sono stati scelti da una giuria composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni, provenienti da ottantatré scuole primarie e secondarie in tutta Italia e all’estero e suddivise in base alle due fasce d’età.