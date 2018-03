Fantasy, avventura, romanzi d’amore e di formazione: scegliere tra i libri per ragazzi 2018 i più belli da leggere non è cosa facile, dato che dipende dal gusto personale, dall’attitudine alla lettura e dai tanti titoli che, dall’inizio dell’anno, affollano le librerie. Come orientarsi, dunque, tra novità e ripubblicazioni? Ecco, per chi è in cerca di un libro per ragazzi, qualche suggerimento proposto da Nanopress, dai romanzi che raccontano storie in cui gli adolescenti, tra migrazioni, droga e prime esperienze amorose si ritrovano, ai fantasy che appassionano da sempre i giovani lettori. Senza dimenticare titoli divertenti, storie illustrate e brevi saggi per i più piccoli per far conoscere loro i grandi della storia. Ecco dunque nelle prossime pagine, i libri per ragazzi 2018 più belli (secondo Nanopress) da leggere.

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 – Francesca Cavallo, Elena Favilli VEDI Dopo il successo mondiale di Storie per bambine ribelli (bestseller assoluto in Italia nel 2017), Elena Favilli e Francesca Cavallo tornano con altrettante storie di ragazze che, con coraggio e talento, sono state in grado di cambiare il mondo. Un centinaio di figure femminili (da Mary Shelley a J.K. Rowling, da Bebe Vio a Steffi Graf) raccontate dalle due autrici e ritratte da alcune delle illustratrici più importanti del mondo. Tra i libri per ragazzi 2018 più belli da leggere, cento storie di eroine per spronare i più piccoli a continuare a sognare. Data di uscita: febbraio 2018.

Il sole a mezzanotte. Midnight sun – Trish Cook VEDI Fresca e romantica, è la storia della diciassettenne Katie, appassionata di musica ed affetta da una malattia che le impedisce di stare alla luce del sole, e Charlie, ex atleta del liceo di cui la giovane è segretamente innamorata. Katie più vivere la sua vita solo al tramonto, suonando l’amata chitarra negli angoli più belli della città. Fino a quando, una sera, incontra per caso il bel Charlie… Data di uscita: marzo 2018.

Storia di una matita. A casa – Michele D’Ignazio Tra i libri per ragazzi 2018 più belli da leggere, è il terzo capitolo di una triologia dedicata alle avventure di Lapo, il ragazzo-matita frutto della verve creativa di Michele D’Ignazio. Dopo essersi trasformato (nel primo episodio, Storia di una matita) nientemeno che in una matita umana ed essersi ritrovato (nel secondo, Storia di una matita. A scuola) supplente in una scuola d’arte, Lapo torna alla sua grande passione: il disegno. Ma una telefonata della mamma, e la notizia del babbo malato, lo spingono a tornare al suo paese d’origine, dove lo attende un’importante decisione, cosa succederà? Data di uscita: febbraio 2018.

Lost & Found – Brigit Young VEDI Romanzo d’esordio della giovane scrittrice statunitense Brigit Young, racconta di Tillie e della sua passione per la fotografia. Da quando, a causa di un incidente, non riesce a camminare agevolmente, la giovane osserva il mondo attraverso un obiettivo. Finché un giorno, un compagno di scuola le chiede una mano: deve ritrovare il padre scomparso. Sospeso tra dramma e commedia, un romanzo sull’amicizia e sul rapporto tra i genitori, con un filo conduttore ben preciso: il limite tra privacy e libertà di espressione. Data di uscita: gennaio 2018.

A teatro con Gianni Rodari – Gianni Rodari, Giulia Orecchia VEDI Illustrato dalle bellissime tavole di Giulia Orecchia, è una raccolta di testi teatrali frutto del lavoro appassionato di Gianni Rodari. Negli anni Settanta, infatti, lo scrittore per l’infanzia più famoso d’Italia avviò un progetto partendo dall’esperienza e dall’inventiva linguistica dei più piccoli e questo volume, dedicato ai bambini dagli 8 anni in su, ma che possiamo tranquillamente inserire tra i libri per ragazzi 2018 più belli da leggere, ne costituisce la sintesi, una raccolta di testi nati come giochi per bambini e portati successivamente sulla scena. Data di uscita: marzo 2018.

Il fantastico viaggio di Stella – Michelle Cuevas VEDI D’argomento fantasy, questo libro firmato Michelle Cuevas racconta la storia di una ragazzina, Stella, e della sua grande passione (ereditata dal padre scomparso) per l’astronomia. Una sera, dopo essersi appostata fuori dalla NASA per incontrare il celebre scienziato Carl Sagan, si accorge che qualcuno, o meglio qualcosa, la segue: è un essere piccolo e nero che riesce a far sparire tutto ciò che gli si avvicina. La piccola lo porta con sé e dopo averlo ‘ribattezzato’ Larry capisce realmente cos’è: un buco nero. Data di uscita: gennaio 2018.

Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans – Chiara Carminati VEDI Vincitrice del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per la categoria dagli 11 ai 15 anni con Fuori fuoco (l’altra, dai 6 ai 10, fu vinta da Susanna Tamaro con Salta, Bart!), Chiara Carminati è autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Questo volume è una raccolta di poesie in cui l’autrice racconta in versi i desideri, le delusioni, gli amori e la rabbia di quell’universo infinito che è l’adolescenza, rivolgendosi ad un pubblico ben preciso – i giovanissimi – senza per questo escludere il resto. Data di uscita: marzo 2018.

Chi era Leonardo da Vinci? – Roberta Edwards, True Kelley Dedicato ai bambini dai 7 anni in su, è un affascinante (e simpatico) volume in cui Roberta Edwards racconta, attraverso le illustrazioni di True Kelley, la vita di uno dei personaggi più geniali della storia. Una biografia divertente per far conoscere ai più piccoli uno dei protagonisti più illustri dell’arte, della letteratura e della scienza. Data di uscita: febbraio 2018.