Libri fantasy 2018: i migliori da leggere

Pixabay Per chi ama immergersi in mondi fantastici, tra creature magiche e guerrieri mitici, ecco una breve selezione dei libri fantasy 2018 da non perdere assolutamente. Decidere i migliori da leggere non è cosa facile dato che tra novità e ripubblicazioni ce n’è davvero per tutti i gusti: nuovi episodi di saghe bestseller, storie a sfumature horror che portano firme d’eccezione (Dario Argento e Stephen King tanto per fare due nomi) e tante appassionanti avventure per chi ama tuffarsi in luoghi in cui la fantascienza e l’immaginazione la fanno da padrone. Se siete in cerca di un suggerimento sui titoli fantasy che affollano le librerie, ecco (fermo restando i gusti di ognuno) la selezione proposta da noi di Nanopress: i libri fantasy 2018 assolutamente da leggere. Chi invece non disdegna la lettura di un buon romanzo non necessariamente fantasy può trovare interessante la lista che abbiamo stilato con i romanzi da leggere nel 2018.

Il ragazzo invisibile. Seconda generazione – Ludovica Rampoldi, Alessandro Fabbri, Stefano Sardo Il primo, tra i libri fantasy 2018 che vorremmo proporvi, è opera degli sceneggiatori dell’omonimo film diretto da Gabriele Salvatores e sequel de Il ragazzo invisibile, film per il cinema del 2014 che segnò il ritorno al mondo fantasy del regista partenopeo. La storia, per chi conosce la serie, ha per protagonista ancora una volta Michele Silenzi, un ragazzino dotato di superpoteri (fa parte dei cosiddetti Speciali) che affronta il momento più complesso della vita di un essere umano: l’adolescenza. Pubblicato da Salani, è uscito in concomitanza con l’omonima graphic novel edita da Panini Comics. Data di uscita: gennaio 2018. VEDI

La scatola dei bottoni di Gwendy – Stephen King e Richard Chizmar Scritto a quattro mani dal re dell’horror Stephen King e da Richard Chizman (editore specializzato nel medesimo genere), La stanza dei bottoni di Gwendy affronta un tema difficile quanto drammaticamente attuale: il bullismo. Gwendy è una dodicenne grassottella che subisce continuamente le ingiurie dei suoi compagni e per questo, ogni mattina, corre sulla Scala del Suicidio (un promontorio così chiamato per un tragico episodio avvenuto anni prima) per dimagrire. Un giorno incontra una strana figura vestita di nero: è un uomo che le regala una scatola, un contenitore con degli strani bottoni che, una volta premuti, permetterebbero a Gwendy di ottenere quello che vuole. Cosa ne farà? Data di uscita: marzo 2018. VEDI

La casa futura del Dio vivente – Louise Erdrich Opera di Louise Erdrich, esponente di punta della letteratura native american ed autrice di bestseller come La casa tonda, La casa futura del Dio vivente (tra i libri fantasy 2018 migliori da leggere) è un romanzo distopico che la protagonista Cedar Songwriter scrive in forma di diario al figlio che sta per nascere. La storia è complessa quanto affascinante: ambientata in un mondo dove la catena evolutiva ha subito un’immotivata involuzione per cui le specie viventi regrediscono allo stadio originario (gli uccelli tornano ad essere rettili volanti, i cani lupi e i gatti terribili tigri), anche l’uomo è seriamente in pericolo. Per questo la gravidanza diventa un’arma letale da tenere sotto controllo e quando sembra destinata a dar vita ad un uomo potenzialmente ‘normale’ acquista un valore incalcolabile pronto a scatenere guerre e conflitti di ogni genere. Data di uscita: febbraio 2018. VEDI

Morning Star. La guerra del mietitore – Pierce Brown Terzo capitolo (dopo Il canto proibito e Golden Son – Il segreto di Darrow) della saga Red Rising dello statunitense Pierce Brown, questo avvincente romanzo (trionfo in patria e apprezzato, anche in Italia, da pubblico e critica), prosegue le avventure del protagonista Darrow alle prese con le guerre che lacerano l’universo. La trilogia, frutto di un’invenzione letteraria e fantastica decisamente innovativa, è ambientata in un articolato mondo di colori legato alle classi sociali (dagli Oro, che sono i sovrani, ai Rossi, che sono invece gli operai costretti a lavori disumani) e alle battaglie intestine che lacerano la società. Quando tutto sembra perduto, Darrow il Mietitore e i suoi fedeli compagni si ritrovano coinvolti nell’ennesima avventura, ‘tra dittatori che si credono dèi e uomini comuni che sanno diventare eroi’. Data di uscita: marzo 2018. VEDI

Horror – Dario Argento Dalla regia alla scrittura per il maestro italiano del brivido che ha confezionato questa raccolta di ‘fiabe maledette’ (che possiamo tranquillamente inserire tra i libri fantasy 2018 migliori da leggere) in cui spiriti, misteri e sangue la fanno naturalmente da padrone. Tutti i racconti hanno qualcosa in comune, ‘sono luoghi dove io sono stato e che ho visto; racconto, quindi, ciò che questi luoghi mi hanno suggerito’, ha spiegato lo stesso regista ora anche scrittore. Il primo, infatti, è ambientato agli Uffizi, dove Argento girò a suo tempo La sindrome di Stendhal, gli altri, invece, dalla biblioteca Angelica di Roma alla villa dei Mostri di Palagonia. Data di uscita: marzo 2018. VEDI