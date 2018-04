Quali sono le 9 cose da sapere sulla Pasqua ? Triduo , Via Crucis , digiuno , lavanda dei piedi , sono tra i riti fondamentali che accompagnano la festività più importante della religione cristiana. La Pasqua, infatti, ne celebra il momento culmine, la Resurrezione di Cristo , che avvenne, secondo le Scritture, dopo tre giorni dalla crocifissione. Secondo la tradizione ebraica, invece, è il ricordo della liberazione degli Ebrei , grazie a Mosè, dalla schiavitù egizia, mentre, da un punto di vista prettamente pagano, è legata a culti antichissimi – in onore della dea Eostre – che celebrano il risveglio della natura e la fertilità. Tornando alla tradizione cristiana, con la Quaresima e, soprattutto, con la domenica della Palme, si entra nel vivo delle celebrazioni liturgiche pasquali che, come dicevamo, portano con sé riti suggestivi e simboli religiosi carichi di significato. Ma quali sono le cose (più importanti) da sapere sulla Pasqua? Noi ne abbiamo scelto 9, quelle che descrivono al meglio il significato più profondo di questa festa. Guardiamole insieme, sfogliando le prossime pagine.

Durante la messa detta ‘In Coena Domini‘ si compie anche il rito della Lavanda dei piedi : il sacerdote che presiede la celebrazione ripete il gesto compiuto da Cristo che, nel corso dell’ultima cena, lavò i piedi ai suoi discepoli. Il rito è un atto di umiltà e riassume, simbolicamente, tutta la vita di Gesù che, stando alle parole del Vangelo di Marco, ‘non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti‘.

Venerdì Santo: digiuno e astinenza

Il Venerdì Santo è il giorno in cui si ricorda la crocifissione, la morte e la deposizione del Signore. Così come per il Mercoledì della Ceneri e tutti i venerdì di Quaresima, la tradizione cristiana invita all’astinenza dalla carne e al digiuno ecclesiasistico – che prevede un unico pasto per tutta la giornata. Secondo un’antichissima tradizione, il Venerdì Santo la Chiesa non celebra l’Eucaristia ma il sacerdote distribuisce quella consacrata il giorno precedente, durante la Cena del Signore. Un momento fondamentale di questa giornata è l’Adorazione della Croce che, nella Fede cattolica, non è vista come uno strumento di morte ma come segno dell’amore di Dio verso gli uomini.