Bimba mangia tonno e crackers a scuola: Antonio Candreva le paga la mensa

Siamo a Minerbe, nel Veronese, dove va in scena un copione già visto altre volte e in altri luoghi: alla mensa della scuola elementare ad una bambina, figlia di immigrati, viene “servito” un piatto a base di crackers e tonno in scatola. Tutti gli altri bimbi invece mangiano il menù regolare ovvero, di volta in volta, pasta, carne, pizza, ecc…

I genitori della bimba non hanno pagato la retta della mensa, non hanno chiesto esenzioni in base all’Isee basso e non hanno risposto ai numerosi solleciti spediti dalla scuola. Risultato: la bimba viene penalizzata e subisce l’umiliazione di essere una “diversa”. Ma come un deus ex machina ecco che arriva un famoso calciatore, l’interista Antonio Candreva, a sbloccare la situazione: pagherà lui la mensa alla bambina.

Il caso è stato denunciato dalla segreteria provinciale del PD che ha attaccato il sindaco parlando di “scelta discriminatoria”.

Il sindaco di Minerbe, il leghista Andrea Girardi, difende la scelta di servire tonno e crackers alla bimba “per tutelare chi è in regola”.

La notizia (e come avrebbe potuto essere altrimenti?) è politicamente divisiva e vede l’opinione pubblica schierarsi sui social in due fazioni che si guardano in cagnesco e litigano: da sinistra si attacca il sindaco che avrebbe discriminato una bambina innocente per le mancanze dei genitori, da destra si attaccano i soliti buonisti che difendono anche chi sceglie di non integrarsi nonostante i ripetuti solleciti.