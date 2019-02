Il giornalista Paolo Brera morto in metro a Milano

Sì è accasciato per un malore ed è morto mentre viaggiava in metropolitana a Milano. E’ stato forse un infarto a portare via il giornalista Paolo Brera, terzogenito dello scrittore Gianni Brera.

Paolo Brera era prossimo ai 70 anni, era giornalista, economista, scrittore e assistente all’università Bocconi. Fra le sue attività, anche traduzioni dal russo.

Nel pomeriggio di ieri aveva presentato il suo ultimo libro, un romanzo giallo intitolato “Il futuro degli altri”. Poi il malore in metropolitana verso le 20:00. I paramedici accorsi sul luogo lo hanno trovato già morto.

Il 26 febbraio avrebbe dovuto presenziare ad un convegno dedicato al centenario della nascita di suo padre.