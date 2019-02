Donna muore sul divano, il figlio di 10 anni la veglia per un giorno intero

Una donna è stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio sul divano di casa, con lei c’era il figlio di 10 anni che gli è rimasto accanto per tutto il resto del giorno. Solo quando si è accorto che la mamma aveva la faccia tutta nera, ha capito che ‘qualcosa non andava’ e così ha trovato il coraggio di lasciare per un attimo la sua casa e chiedere aiuto ai vicini. La drammatica vicenda si è consumata a Milano e risale a lunedì. A raccontarla è il Corriere della Sera.

La donna soffriva da tempo di solitudine e depressione. Il padre sembra essere sempre stato assente. La situazione famigliare nel complesso era piuttosto complicata, tanto che nel 2017 era stata segnalata ai servizi sociali. Gli operatori, valutata la situazione, hanno ritenuto che il piccolo avesse bisogno di aiuto: all’interno del contesto familiare rischiava di essere gravato da un peso troppo grande, che lo avrebbe costretto a crescere troppo in fretta.

La Procura dei minori ha chiesto quindi che il bambino venisse affidato al Comune, limitando di fatto i diritti genitoriali della donna. Si è pensato anche alla possibilità che il piccolo potesse essere trasferito in una casa famiglia o a un affido temporaneo.

Ma il tempo è passato e alla fine nessun provvedimento è stato preso. Il piccolo ha continuato a rimanere al fianco di una madre sempre più assente, avulsa dalla realtà. E’ peggiorata anche la situazione economica, perché la donna non è più stata in grado di avere un lavoro stabile. Il bambino è cresciuto ‘da solo’ fino a che lunedì scorso la sua mamma è deceduta.

La situazione di degrado familiare è stata confermata anche dalle precarie condizioni in cui è stato trovato l’appartamento: in disordine, sporco, evidentemente lasciato a se stesso da tanto tempo.

