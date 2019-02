Roma, Ciampino scalo evacuato: presenza di fumo sospetto

Fumo sospetto all’aeroporto di Roma: il terminal di Ciampino è stato evacuato questa mattina intorno alle 8. Il fumo proveniva da una intercapedine nella parte interrata sottostante l’area Schengen. Fortunatamente nessun passeggero ha avuto problemi, tuttavia alcuni voli sono stati dirottati per motivi di sicurezza all’aeroporto di Fiumicino.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate all’interno di un locale magazzino, dislocato sotto l’area duty free. Attualmente i pompieri con la collaborazione di alcuni tecnici stanno verificando che non ci siano problemi all’impianto di circolazione dell’aria nei terminal.

Per informazioni sullo stato del proprio volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Ciampino si consiglia di contattare la compagnia aerea: https://t.co/Un8Husn1ov pic.twitter.com/2ljudntS7E

— Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) February 19, 2019