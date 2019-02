Malore per Bossi: ‘Ora sta meglio, scongiurato il peggio’

Momenti di paura per Umberto Bossi, dopo il malore accusato giovedì sera nella sua casa di Germonio. Il trauma cranico in conseguenza della caduta ha fatto pensare al peggio, ma fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando. ‘Ha passato una notte tranquilla. Non è in pericolo di vita’, rassicurano dalla Lega. Il 77enne fondatore del Carroccio è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale di Circolo di Varese.

‘Papà come sempre è un guerriero’, ha dichiarato il figlio Renzo Bossi all’Adnkronos: ‘Stiamo sentendo la vicinanza di molte persone, che vogliamo ringraziare. Siamo in attesa dei prossimi esami, dopo la caduta di ieri in casa che gli ha procurato un trauma cranico’.

‘Posso dire che dalle ultime notizie sta meglio, sicuramente si è scongiurato quello che ieri si temeva, cioè che potesse essere un’emorragia cerebrale. Non c’è stato nessun tipo di danno neurologico’, ha dichiarato ai giornalisti, il presidente leghista della Regione Lombardia Attilio Fontana.

‘Pare che si sia trattato di una crisi determinata dalle alterazioni di alcuni valori del sangue forse causate da alcune medicine che prende. Questo è quello che hanno detto i medici, quindi bene’, ha aggiunto Fontana.

‘Ho incontrato moglie e figli, mi sembravano tutti molto sereni’, ha poi concluso il presidente della Regione Lombardia.

