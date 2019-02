Ragazza scomparsa a Ficarazzi: paura per la 18enne Nadia Galifi

AGGIORNAMENTO 13/02/2019: Nadia è stata trovata ed è al sicuro con la sua famiglia.

“Nadia era uscita con il fidanzato che l’ha lasciata alla stazione, poi non è più tornata a casa. Non sta bene, ho paura che possa cacciarsi in qualche guaio”.

Sono giorni d’angoscia per la madre di Nadia, scomparsa qualche giorno fa da Ficarazzi, comune contiguo alla periferia di Palermo.

Nadia si era già allontanata da casa un paio di settimane fa, ma poi era tornata volontariamente. Nei giorni passati Nadia si è anche collegata a Messenger, come risulta dal suo status sulla app, ma non risponde ai messaggi.

La mamma di Nadia affida il suo sfogo a Palermo Today: “Noi stiamo tra Ficarazzi e Villabate. In passato siamo andati a cercarla anche di notte e qualche volta l’abbiamo trovata in giro, nella zona della Vucciria o a Ballarò, ma non so chi frequenta. Non ha amici fissi e molti li trova su Facebook”.

L’ultima volta che è stata vista Nadia indossava un paio di jeans e una giacchetta di colore nero Adidas. E’ possibile che negli ultimi giorni abbia trovato modo di cambiarsi: “Questa volta so solo che è passata da un nostro cugino nella zona di corso Vittorio Emanuele, perché quando l’ha vista mi ha detto che aveva dei pantaloni di tuta”, ha spiegato la madre. “Chiediamo aiuto a chiunque pensi di averla vista”.

“Tempo fa – racconta ancora la mamma di Nadia – l’ho portata in un centro psichiatrico per farla seguire. Mi è stato detto che ha un disturbo della personalità e quindi temo possa combinare qualche pasticcio. Anche quando l’ho iscritta in palestra per fare zumba ne ha approfittato per crearsi un alibi e allontanarsi. Dice che fuori sta bene”.

Nadia è alta 1,60, è di corporatura media, ha i capelli biondi e tre tatuaggi dei quali solo uno è visibile sotto al collo: “E’ un cuore con un prolungamento, una linea come quella del tracciato dell’elettrocardiogramma che termina con il nome ‘Alessandro’, il suo fratellino”, spiega la madre.

La ragazza è sprovvista di cellulare e documenti.

Chiunque avesse notizie è invitato a contattare subito il numero unico delle emergenze 112.