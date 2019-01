Sambuca di Sicilia: case a 1 euro nel ‘Borgo dei Borghi 2016’

Sambuca di Sicilia offre case a 1 euro. Il piccolo borgo saraceno incastonato nella Valle del Belice non è nuovo ad iniziative di questo tipo, ma la notizia è che ora anche la stampa internazionale si è accorta di Sambuca.

Recentemente le case a 1 euro di Sambuca di Sicilia sono state raccontate anche dalla CNN e dal DailyMail. Segno dell’attenzione crescente per un Sud che diventa sempre più cool. Sì, perché il cuore della Sicilia raccoglie sempre maggiori simpatie da parte di cittadini stranieri che decidono di visitarlo o di trasferirvisi a vivere, magari per trascorrere gli ultimi anni della propria vita. Un esempio, fra gli altri, è la vicina cittadina di Cianciana, sempre più gettonata dai pensionati stranieri. E che dire poi del “Google Camp”, kermesse estiva promossa dal motore di ricerca più famoso del mondo che ogni anno attrae super ospiti proprio nella Valle del Belice fra Selinunte, Ribera, Sciacca e Menfi?

Ma torniamo a Sambuca e mettiamo anche i puntini sulle i: non basta un euro per aggiudicarsi una casa nel piccolo borgo saraceno: come si legge sul bando un euro è il prezzo da cui partono le aste per l’alienazione di ogni singolo immobile. Poi occorre versare al comune una cauzione di 5mila euro (che verrà successivamente restituita). Infine chi si aggiudica l’immobile deve impegnarsi a presentare all’Ufficio Tecnico un progetto di ristrutturazione. In definitiva non basta un singolo euro per aggiudicarsi una casa a Sambuca, ma di sicuro con una spesa di poche migliaia di euro è possibile accaparrarsi una casa che vale molto di più.

Sambuca di Sicilia negli gli ultimi anni ha vissuto uno straordinario boom turistico. Le amministrazioni comunali che si sono avvicendate hanno deciso di puntare sulla riqualificazione e sul turismo, e i risultati non sono mancati: edifici ristrutturati e restituiti alla comunità, musei valorizzati, eccellenze enogastronomiche promosse con successo.

L’apice di questo percorso di riqualificazione è stato la vittoria nel 2016 del titolo di ‘Borgo dei borghi’, assegnato dalla trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro.

Tutto questo ha contribuito a instillare nei sambucesi un ritrovato senso di orgoglio per la propria terra e di amore per quanto di bello Sambuca può offrire.