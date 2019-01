Calabria, medici e infermieri denunciati: tornavano a casa durante l’orario di lavoro

Venti tra medici, infermieri, assistenti e collaboratori a vario titolo, operativi nel distretto di Serra San Bruno, in Calabria, sono stati denunciati per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi. Grazie a un’indagine condotta dai Carabinieri, è emerso che costoro erano soliti abbandonare il luogo di lavoro per tornare a casa o svolgere altre faccende personali.

I militari hanno approfondito il modus operandi dei sanitari nel periodo compreso tra gennaio e inizio maggio 2018. Hanno scoperto che medici e infermieri lasciavano il posto di lavoro per andare a casa o anche per fare la spesa senza timbrare il cartellino. Tale comportamento veniva adottato anche durante le ore di impiego straordinario.

