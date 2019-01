Bomba esplode a Napoli e distrugge la pizzeria di Gino Sorbillo

Una bomba piazzata davanti all’ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo a Napoli ha distrutto il locale, uno dei più rinomati della città. L’ordigno sarebbe stato poggiato in fretta all’esterno della pizzeria da una persona ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza.

L’esplosione della bomba in via dei Tribunali, in pieno centro storico della città è stata udita a centinaia di metri di distanza. La pizzeria al momento è chiusa, ma la proprietà ha assicurato che presto Sorbillo riaprirà.

Poco fa hanno messo una bomba alla mia pizzeria storica del centro antico di Napoli in Via dei Tribunali. Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arriva anche la bomba… Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo : amo troppo la mia città e la amerò sempre. Porto e porterò sempre Napoli nel cuore. Gino Sorbillo 💙 Pubblicato da Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana su Martedì 15 gennaio 2019

Gino Sorbillo su Facebook commenta “Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe… Mi scuso con tutta la Napoli “buona”, l’Italia “buona” e con tutte le persone che vivono onestamente perché certi avvenimenti così forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la società. Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo perché amo troppo la mia città e la amerò per sempre. La Napoli “sana” è sempre nel mio cuore”, scrive su Facebook Sorbillo tenendo in mano un cartello.

“Mi scuso con tutte le persone che sono rimaste scosse da quest’ennesima cattiva notizia… A Napoli e dintorni esistono persone straordinarie e positive che vivono veramente con tanto tanto amore verso gli altri”, è il messaggio di Sorbillo.

La Pizzeria di Gino Sorbillo è “CHIUSA PER BOMBA”. Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe a Via… Pubblicato da Gino Sorbillo su Martedì 15 gennaio 2019

“Denunceremo. È una violenza agli altri commercianti, ai residenti che abitano in zona perché colpire uno dei simboli della rinascita di Napoli, della legalità napoletana, è un attacco un po’ a tutti. Non è il primo atto intimidatorio che siamo costretti a subire, ricominceremo con la stessa forza di sempre”, ha concluso.