Omicidio Meredith Kercher: la villetta del delitto di Perugia diventa un B&B

La casa di Perugia luogo dell’omicidio di Meredith Kercher potrebbe presto diventare un bed and breakfast. Come svela il Messaggero, un bancario pescarese di 50 anni avrebbe fatto una proposta d’acquisto per aggiudicarsi la villetta in vendita ormai da qualche anno. L’offerta da 295 mila euro sarebbe stata accettata.

La casa dove 11 anni fa venne uccisa la studentessa inglese è stata dissequestrata nel 2017 e poi sottoposta a numerosi interventi di ristrutturazione, sia interni che esterni. L’immobile fu anche sottoposto a interventi di riqualificazione antisismica.

Il lungo periodo del sequestro ha creato diverse difficoltà ai proprietari, che adesso hanno la possibilità di recuperare un po’ di liquidità. L’agenzia immobiliare di Perugia che cura la vendita smentisce però le indiscrezioni del Messaggero sostenendo che la casa sia ancora sul mercato.

Vedremo come stanno le cose.