Crema Pan di Stelle, è in vendita la rivale della Nutella

L’attesa è finita. Da oggi è in vendita la crema Pan di Stella, la nuova ricetta di casa Barilla-Mulino Bianco che lancia il guanto di sfida a Nutella. Come anticipato sul web da tempo, la nuova crema spalmabile al cacao e nocciole è ora disponibile per tutti con l’inizio del nuovo anno. Tante le caratteristiche e le novità rispetto alla crema più famosa targata Ferrero, a partire dalla ricetta senza olio di palma, ingrediente invece difeso dalla casa di Alba. Tappo personalizzato e barattolo da 330 gr, la ricetta prevede anche la granella dei famosi biscotti.

L’attesa era tanta, anche perché si tratta di una novità destinata a cambiare il mercato delle creme spalmabili, da sempre dominato da Nutella.

Barilla ha voluto puntare su uno dei prodotti di punta, i Pan di Stelle, che da semplici biscotti sono diventati un vero cult che vantano imitazioni di ogni tipo, e lo ha fatto creando un prodotto che vuole unire gusto e salute.

“Grande attenzione è stata dedicata al profilo nutrizionale, nello specifico al contenuto di zucchero e dei grassi saturi: per quest’ultimo aspetto si evidenzia l’assenza in ricetta dell’olio di palma, in linea con tutti i prodotti Barilla oggi presenti sul mercato” tengono a sottolineare dalla Barilla.

La lista degli ingredienti, come si legge anche sul sito, prevede: crema alle nocciole e cacao (zucchero, olio di girasole, nocciole italiane 13,7%, cacao magro 9,8%, latte scremato in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma vanillina), granella di biscotto Pan di Stelle 2% [farina di frumento, zucchero, olio di girasole, burro, latte fresco pastorizzato alta qualità, cacao, cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale vaniglia, emulsionante: lecitina di soia), uova fresche, miele, nocciole, amido di frumento, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d’ammonio), sale, aromi, albume d’uovo in polvere, amido].