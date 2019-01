Casertano: ha forti dolori allo stomaco, 37enne muore 4 ore dopo

E’ morto a 37 anni Ermanno Di Giacinto, residente a Marcianise, in provincia di Caserta. Appena dopo la mezzanotte, al termine del suo turno di lavoro, ha avuto improvvisi dolori allo stomaco. Erano così forti che ha deciso di rivolgersi al pronto soccorso. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo: quattro ore più tardi è morto. Al momento non è nota quale sia stata la causa del decesso.

Ermanno, professione barista, era molto conosciuto e apprezzato nel suo paese: alla notizia della sua scomparsa l’intera comunità è rimasta scioccata.

Il 37enne era già stato ricoverato durante le feste di Natale, ma poi pare che tutto fosse tornato alla normalità, tanto che l’uomo era rientrato al lavoro. Cosa abbia invece condotto Ermanno alla morte ancora non è chiaro. Pare tuttavia che le sue condizioni all’arrivo in ospedale fosse piuttosto gravi. I medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma senza successo.

Ermanno lascia i genitori, tre fratelli e due sorelle. I funerali saranno celebrati domani alle 11.30 al Santuario Nostra Signora di Fatima a Marcianise.

