Nicole e Mia scomparse la notte della Befana: dopo la festa un ultimo messaggio, poi il nulla

Nella notte dell’Epifania, si sono perse le tracce di Nicole Canzoneri e Mia Giada Garzoglio. Le due ragazzine rispettivamente di 16 e 15 anni, nel pomeriggio di sabato 5 gennaio, si sono dirette nel Comune di Malo, in provincia di Vicenza, per partecipare a una festa con alcuni amici. Al termine della serata, intorno alle 21.00 sono scomparse. La mattina successiva hanno inviato un messaggio ai genitori: ‘Stiamo bene, siamo da amiche. Non preoccupatevi’. Poi il nulla. Le due famiglie sono in forte apprensione, in attesa di qualche buona notizia.

Sono scomparse queste 2 ragazze, siccome ho amicizie a Malo, giro questo annuncio, una si chiama Mia Giada Garzoglio e l'altra si chiama Nicole Canzoneri. Grazie Pubblicato da Boris Schizzarotto su Domenica 6 gennaio 2019

Subito dopo quel messaggio le ragazze hanno spento i cellulari e da allora sono irraggiungibili. Ieri nel pomeriggio i genitori delle minorenni si sono recati al comando dei Carabinieri per denunciare la scomparsa delle figlie. Immediato l’avvio delle ricerche. Nel mentre, sui social network si sono moltiplicati gli appelli di parenti e amici.

Al momento le Forze dell’Ordine non hanno diffuso ulteriori informazioni. Chiunque abbia visto Nicole e Mia, abbia avuto modo di parlare con loro, è pregato di contattare i carabinieri di Schio.

