Neonata morta in ospedale a Bari: indagine e autopsia sul corpicino

Una bimba nata all’ospedale San Paolo di Bari è morta poco dopo essere venuta alla luce per cause ancora da chiarire. Per fare luce sulla vicenda la Procura del capoluogo pugliese che sta coordinando le indagini ha disposto l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso della piccola.

Disposta l’autopsia sul corpo della bimba morta a Bari

La neonata è morta presso l’ospedale San Paolo a Bari nella sera del 5 gennaio.

Secondo quanto si apprende da fonti di stampa, la Procura di Bari ha già avviato un’indagine sulla morte della neonata. per verificare e chiarire eventuali responsabilità in riferimento alla tragedia.

La mamma della neonata morta era stata ricoverata qualche giorno prima del drammatico evento, per partorire. Ma era stato deciso per lei il parto cesareo. L’operazione era stata effettuata due giorni dopo il ricovero della donna nella struttura.

La bambina però sarebbe morta poco dopo la nascita. Ancora risultano ignote le cause del decesso della piccola. Per questo martedì 8 gennaio il pubblico ministero Ignazio Abbadessa, che si sta occupando del caso, provvederà a conferire al medico legale, Biagio Solarino, l’incarico di eseguire l’autopsia sul corpicino della piccola. Per questo scopo è stato disposto il sequestro della placenta, del cordone ombelicale e di alcuni tamponi biologici.

Si attendono quindi gli esiti dell’esame autoptico che verrà effettuato entro la giornata sul corpicino della bimba. Il tutto per chiarire se il decesso della neonata si poteva evitare e se ci sono state responsabilità da parte dei medici e del personale infermieristico che hanno avuto a che fare con il parto.