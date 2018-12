Anzio: 6 bambini mangiano alla mensa della scuola e finiscono in ospedale

Si è concluso all’ospedale il pranzo di sei bambini dell’istituto elementare Saragat di Anzio. Dopo aver consumato il pasto della mensa, hanno cominciato ad avvertire dei forti malori, così sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso. Attualmente sono in corso delle verifiche sull’accaduto. Intanto alcuni genitori minacciano di fare denuncia.

Non appena hanno terminato il pranzo, 6 bambini hanno iniziato a vomitare, avere dolori addominali e dissenteria. Immediato il trasporto in ospedale, dove sono stati sottoposti a controlli tossicologici. Ai piccoli sono state fatte anche delle flebo.

Secondo una mamma la pasta al forno che i piccolo hanno mangiato era ancora ghiacciata, ciò potrebbe aver provocato i malori. Anche altri bambini sono stati male, ma in maniera più lieve, pertanto non è stato necessario portarli in ospedale.

‘I bambini stanno bene, ho personalmente contattato le Asl, che sono prontamente intervenute. Hanno prelevato campioni di cibo ed analizzato le cucine. É stata effettuata la pulizia degli ambienti, per il resto aspettiamo i risultati delle analisi’, ha dichiarato l’assessore alle aree politiche e culturali della scuola, Laura Nolfi.

Intanto alcuni genitori infuriati per l’accaduto minacciato di prendere provvedimenti legali.

