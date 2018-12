Trova una borsa con 1750 euro e la restituisce: per lui un panettone in dono

Un trentenne di Crema, in provincia di Cremona, camminando ha trovato per terra una borsa contenente una somma di denaro pari a 1750 euro in contanti. Il giovane non ha avuto dubbi e ha subito consegnato il prezioso ritrovamento ai Carabinieri. Inoltre non ha voluto nemmeno ricevere la ricompensa, pari al 10% della somma, a cui avrebbe avuto diritto, ma ha accettato volentieri un panettone che gli è stato donato.

Rintracciata la legittima proprietaria

A perdere la borsa contenente la somma di denaro era stata una donna di 68 anni della zona. A lei si è potuto risalire grazie ai documenti contenuti all’interno della borsa.

Dopo essere stata avvertita dai Carabinieri, la donna si è subito precipitata in caserma per riavere ciò che aveva perso.

La borsa era caduta accidentalmente dal cestino posteriore della sua bici, e lei non si era accorta di averla persa se non dopo essere tornata a casa. Proprio qualche ora prima era passata dalla banca a prelevare un po’ di soldi per i regali di Natale, ecco il perché di tutto quel denaro nella borsa.

La donna, rincuorata dagli uomini dell’Arma che le hanno restituito il denaro, i documenti e la borsa, ha poi voluto rintracciare il giovane che le ha fatto avere quanto aveva perso per poterlo ringraziare. Lui, che pure avrebbe avuto diritto al 10% della somma ritrovata, ha deciso di rifiutare, ma ha invece accettato un altro dono, a suo dire più gradito: un panettone da scartare sotto l’albero durante le feste di Natale.