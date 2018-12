Brescia: anziana va a comprare i fiori per la tomba del marito, al ritorno trova la casa svaligiata

Drammatica vicenda in provincia di Brescia, a Calcinato: un’anziana signora è uscita per andare ad acquistare i fiori da deporre sulla tomba del marito. Quando è rientrata nella sua abitazione, ha fatto l’amara scoperta: i ladri avevano svaligiato il suo appartamento.

Con buona probabilità i ladri avevano già preso di mira la donna e hanno aspettato il momento giusto per mettere a segno il colpo. I malviventi hanno messo completamente a soqqadro l’appartamento. L’anziana non aveva tesori custoditi e per questo i ladri hanno dovuto accontentarsi dei 40 euro che hanno trovato in un salvadanaio.

Non si tratta di un caso isolato: sono stati segnalati diversi furti nella frazione di Ponte San Marco.

