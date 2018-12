Antonio Megalizzi, l’appello: ‘Cerchiamo un luminare che possa operarlo al più presto’

Sembrano ormai irreversibili le condizioni di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano rimasto gravemente ferito durante l’attentato di Strasburgo di martedì 11 dicembre. E’ una lotta contro il tempo. Il padre della sua fidanzata, Danilo Moresco, ha voluto lanciare un appello affinché si possa dare una speranza di sopravvivenza al 29enne. ‘Stiamo cercando un luminare, che possa andare a Strasburgo e salvarlo. Ce la metterò tutta: ci vorrebbe una equipe di specialisti che possa andare a valutarlo. Dobbiamo trovare persone qualificate. È normale che sentirò anche la famiglia per capire ciò che pensano’, ha dichiarato ad Adnkronos.

E’ un tragico countdown quello ha investito la vita di Antonio Megalizzi. Secondo quanto dichiarato da Moresco, le prossime 48 ore saranno quelle decisive per comprendere il reale stato del giornalista. A quel punto i familiari decideranno se staccare o meno i macchinari.

‘Antonio è in coma farmacologico. Non è cambiato nulla nelle ultime ore. Confermo che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile ma non sono riuscito a capire bene dove, perché è bendato e ha solo il viso scoperto’.

La risposta all’appello del Dott. Cenzato

All’appello disperato dei familiari di Antonio ha già risposto il Dott. Marco Cenzato, presidente della Società italiana di Neurochirurgia e primario dell’ospedale Niguarda di Milano. ‘Sono pronto, già sabato, a volare a Strasburgo per un consulto con i colleghi francesi per valutare la situazione clinica di Antonio Megalizzi’. Ha poi sottolineato che ripone la sua fiducia nei colleghi francesi e si rende disponibile per un confronto al fine di salvare la vita al ragazzo.

L’importante ora è fare in fretta e sfruttare al massimo le prossime, cruciali 48 ore.