Ragazza scomparsa da Sanluri: l’appello della famiglia per trovarla

Francesca Perda ha sedici anni ed è scomparsa da Sanluri dopo essere uscita di casa per andare a scuola. Su Facebook la famiglia lancia l’appello nel tentativo di ritrovarla. Chiunque abbia informazioni può contattare le forze dell’ordine.

Di Francesca Perda non si hanno più notizie dal 10 dicembre. Come scritto sui social dalla zia, la ragazza è uscita dalla casa famiglia di Sanluri per andare a scuola a Villamar dove non è mai arrivata.

La sedicenne indossa un maglione rosa, jeans e giubbotto nero. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.

La ricerche proseguono e la famiglia chiede la massima condivisione dell’appello sperando possa portare al più presto al ritrovamento di Francesca.