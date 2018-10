Cagliaritano: trovata morta Tamara Maccario. Era scomparsa la notte scorsa

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il marito sarebbe sceso dall’auto per capire se fosse possibile proseguire e proprio in quell’istante il mezzo è stato travolto e trascinato da un fiume d’acqua. Immediato l’intervento dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, che sono riusciti a trarre subito in salvo le tre figlie. Una era ancora aggrappata a un albero, le altre due si trovavano in un casolare.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Marino, le figlie al Brotzu. Poco fa la scoperta del corpo privo di vita di Teresa Macario.