Trovato morto Manuel Careddu, era scomparso da Macomer a settembre

Anche il sindaco di Macomer aveva lanciato un appello per ritrovare Manuel Careddu. Il ragazzo di 18 anni era scomparso la sera dell’11 settembre scorso mentre da Ghilarza rientrava a Macomer dopo una giornata trascorsa a Cagliari. Il giovane è stato trovato morto. Il suo corpo è stato individuato vicino al lago Omodeo. Le indagini sulla morte del ragazzo stanno proseguendo ma non trapela molto dai carabinieri della compagnia di Ghilarza e dalla Procura di Oristano che stanno lavorando al caso.

La tragedia ha scosso tutti gli abitanti del paese e soprattutto i residenti del quartiere di Santa Maria, dove vive la mamma del giovane, Fabiola Balardi.

Secondo indiscrezioni non ancora confermate né smentite, il corpo di Manuel Careddu è stato trovato sepolto in una zona che si trova tra Abbasanta e Ghilarza.

La conferma del ritrovamento è stata data dai parenti della vittima. Voci non confermate parlano anche di arresti, come riportato anche da unionesarda.it, ma al momento non ci sono certezze.

Manuel Careddu è stato ucciso?

Manuel Careddu è stato ucciso? Le indagini sembrano puntare verso l’ipotesi di omicidio. Al comando provinciale dei carabinieri di Oristano sarebbero in corso degli interrogatori: pare che siano state fermate almeno quattro persone, tra cui una donna. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Oristano, sono condotte dai carabinieri di Ghilarza, Oristano e Nuoro. Per ora prosegue il massimo riserbo sulle indagini.