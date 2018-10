Statue che piangono: dalla Madonna ai Santi, i casi che destano clamore

La Curia di Nicosia ha aperto un’indagine sulla statua del santo che suda ad Agira. Alcuni fedeli hanno infatti testimoniato di aver visto del sudore scendere sulla fronte della statua di San Filippo custodita nella sacrestia della chiesa dell’abbazia di Agira, in provincia di Enna, lo scorso 20 settembre. I fedeli che avrebbero assistito alla lacrimazione hanno anche filmato l’icona di San Filippo mentre trasudava e avrebbero raccontato di altri due episodi di sudorazione, avvenuti a fine luglio e inizio settembre, come raccontato dalla sindaca di Agira, Maria Greco. Sulla vicenda c’è ancora massimo riserbo ma anche la chiesa ortodossa, che venera lo stesso santo, si è detta interessata al fenomeno. Intanto è partito il pellegrinaggio alle reliquie del santo, con fedeli che arrivano anche dalle provincie di Catania e Messina.

La Madonnina che piange sangue a Trevignano

Quest’estate ha fatto il giro del web la notizia della statua della Madonna che piangeva lacrime di sangue a Trevignano Romano. Anche in quel caso si è gridato al miracolo, proprio come accadde a Civitavecchia, quando la Madonna nel 1995 lacrimò per 14 volte. Anche questa statua della Madonna piangente è arrivata da Medjugorge, come quella di Civitavecchia, ma a Trevignano la proprietaria pare che cada anche in trance, e al suo risveglio troverebbe messaggi impressi sulla pelle.