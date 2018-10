Prodotti ritirati: elenco completo di ottobre

FOTO | pixabay

Il RASFF, il sistema comunitario di allerta rapida per gli alimenti, ha diffuso un allarme pesticidi su una partita di pomodori provenienti dall’Italia e venduta in Croazia. I pomodori italiani in questione presentano quantità di Clorpirifos oltre i limiti di legge, ossia 0,14 milligrammi per chilo, mentre il massimo consentito è 0,01 milligrammi per kg-ppm (parti per milione). Il timore è che il pesticida possa avere contaminato altre partite di pomodoro.

Il Clorpirifos metile, commercializzato come Lorsban e Dursban, è considerato pericoloso dalla Environmnental Protection Agency (EPA) fin dal 2016. Viene utilizzato nei giardini e nei prati, ma anche in agricoltura. Per usi domestici la vendita è vietata dal 2000. Ci sono studi che collegano il pesticida a possibili danni al sistema nervoso dei bambini. Negli adulti il clorpirifos metile può causare nausea, mal di testa e vertigini.