Prodotti ritirati: elenco completo di ottobre

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo del lotto 18041 di cous cous pollo e verdure a marca Gastronomia d’Italia, venduto nei supermercati Auchan e Simply in vaschette di plastica da 200 grammi take away. La data di scadenza del prodotto è 07 ottobre 2018. Il cous cous richiamato per rischio microbiologico è stato prodotto per il gruppo SMA SpA da “La Sorgente” srl (CE IT358L), nello stabilimento di via Aldo Moro 6, a Pessano con Bornaco, in provincia di Milano. Si raccomanda ai clienti di non consumare il prodotto segnalato, che può essere restituito nel punto vendita per il rimborso. E’ possibile anche chiamare il numero verde 800 896996 a cui risponde il servizio clienti.