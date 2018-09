Rho, incendio nel gattile: 100 mici morti nel rogo

Tragico incendio nel gattile di Rho: le fiamme sono divampate all’alba, 100 mici non sono riusciti a sfuggire al rogo e sono morti carbonizzati. L’immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco ha tuttavia permesso di salvare alcuni cani presenti nella struttura. Al momento non è chiaro quale sia stata la causa che ha innescato l’incendio, si sospetta possa essersi trattato di un corto circuito.

Le fiamme hanno inghiottito l’intera struttura situata in fondo alla via Turati a Rho, in pochi minuti, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Il gattile gestito dall’associazione di volontariato ‘Dimensione Animale’, all’improvviso si è trasformato in una trappola mortale per centinaia di gattini. Salvi invece 11 cani.

Sul luogo del rogo sono intervenuti anche il sindaco Pietro Romano e la Polizia locale. Il primo cittadino ha dichiarato di voler garantire il proprio sostegno per la ricostruzione della struttura.

Attualmente è in corso un indagine per accertare le cause che hanno scatenato il rogo, per il momento gli inquirenti escludono l’atto doloso.