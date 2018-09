Muore schiacciato da un bus a Gazzaniga: Luigi aveva 14 anni

Drammatico incidente a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, lunedì 24 settembre: intorno alle 13, Luigi Stefano Zanoletti, studente al primo anno del ‘Val Seriana’, è stato tragicamente schiacciato da un bus. Si trovava alla stazione, che a quell’ora era affollata, proprio per l’uscita dei ragazzi dalle scuole. Immediato l’intervento dei soccorsi: due elicotteri del 118 di Brescia e Bergamo e due ambulanze della Croce Verde di Colzate e della Croce rossa di Alzano. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Clusone, Gazzaniga e Bergamo, i Carabinieri di Fiorano e la Polizia Unione insieme sul Serio. Purtroppo per Luigi non c’è stato nulla da fare, ogni tentativo per salvarlo è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, un bus diretto ad Ardesio si trovava fermo sotto alla pensilina: gli studenti stavano salendo sul pullman per rientrare a casa. Intorno alle 13.00 è arrivato un bus proveniente Gazzaniga che ha urtato quello parcheggiato. Nello scontro sono rimasti travolti tre ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Luigi, residente a Marinoni, piccola frazione di Ardesio, non ce l’ha fatta.

Muore schiacciato da un bus a San Martino di Lupari: Martin aveva 8 anni Tragico incidente stradale a San Martino di Lupari: giovedì 20 settembre, poco dopo mezzogiorno un bambino di 8 anni, in sella alla sua bicicletta è stato investito da uno scuolabus. Il piccolo è morto sul colpo davanti alla madre, che per il forte trauma ha avuto un malore ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, in stato di shock. Secondo le ricostruzioni della dinamica dell’incidente, il piccolo Martin Fior ha perso l’equilibrio mentre era in sella alla sua bicicletta ed è stato travolto dal pullman. Nonostante stesse indossando il caschetto, non è stato sufficiente per salvargli la vita. La madre, Luong Thi Oanh, di origini vietnamite, che era con lui, ha assistito a tutta scena senza poter far nulla per salvare il suo piccolo. Il bambino è morto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.