Cartello cade sulla carreggiata per il forte vento in provincia di Napoli

/ Ansa Tragedia sfiorata sull’asse di supporto Nola-Villa Literno, nel Napoletano: a causa del forte vento un cartello stradale è caduto sulla carreggiata. Nessuna automobile, secondo quanto confermato dalla Polizia stradale, è stata colpita. Il crollo si è verificato all’altezza di Caivano (Napoli) in direzione Villa Literno. I vigili del fuoco sono subito giunti sul posto per liberare la carreggiata; al momento dell’incidente sull’asse si sono create delle code di automobili. Questo non è l’unico episodio recente di cartelli stradali crollati in Italia, per leggerli tutti sfoglia le pagine seguenti.

Il nove settembre 2018 si legge che a Marina di Montalto di Castro è caduto un cartello pubblicitario in testa a un passante 17enne che è rimasto ferito. L’incidente è accaduto sul lungomare Harmine, il giovane stava passeggiando quando un cartello pubblicitario sito nei pressi di una fermata degli autobus è caduto per cause ignote.

Cartellone stradale cade sulla FIPILI Il 22 agosto 2018 il maltempo ha provocato il cedimento di un cartello stradale sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Si è sfiorata la tragedia, ill cartello ha infatti lambito alcune auto di passaggio all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord.

Cartello stradale cade a Milano Il 19 luglio 2018 un cartello stradale è caduto in via Guerrazzi, zona Sempione a Milano, colpendo un uomo che stava passando. Il 37enne ferito è poi stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Niguarda. Per capire dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale.

Cartellone della segnaletica cade a Venezia / Ansa Il 25 febbraio 2018 è crollato un palo della segnaletica stradale sul Ponte della Libertà di Venezia, il ponte stradale e ferroviario che collega la città antica con Mestre e la terraferma. Responsabile del crollo è stato probabilmente il forte vento. Nel crollo è stato danneggiato anche uno dei pali di sostegno del sistema di elettrificazione della tranvia, ma non ci sono stati feriti.

Cartello stradale cade a Palermo L’11 dicembre 2017 si legge che raffiche di vento molto forte hanno causato la caduta di un cartello stradale a Palermo, che ha provocato solo (per fortuna) danni a un’automobile parcheggiata nelle vicinanze. La caduta del cartello è accaduta in via Oreste Arena (foto da video GDS).

Insegna stradale cade in provincia di Como A Olgiate comasco il 20 settembre 2017 un cartello stradale con il nome della strada è caduto a terra in via Sant’Elia. Il segnale stradale che indica il nome della via ha ceduto dal palo dove era stato agganciato ed è finito a terra senza provocare danni.