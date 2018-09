Torre del Greco, sposo fugge coi soldi delle buste per un attimo di libertà: torna e scatta la rissa

E’ stato un ricevimento di matrimonio quanto mai insolito, quello andato in scena in un noto ristorante di Cappella Nuova, nelle vicinanze di Torre del Greco: lo sposo, dopo aver racimolato tutti i soldi donati dai familiari e dagli amici, è fuggito col malloppo per consumarli in ‘libertà’.

Due ore di ‘svago’, fuori dalle nozze appena celebrate. Quando è ritornato al ristorante però, la sposa e i parenti adirati lo hanno messo alla gogna. Lo sposo, un militare 30enne di Roma, pensava forse di passarla liscia e invece ad attendere il suo ritorno c’erano proprio tutti gli invitati: è scoppiata una vera e propria rissa, in cui a farne le spese è stato soltanto lui.

Il neo marito ha rovinato il giorno più bello della vita della sua sposa e lei, l’ha ricambiato con la stessa moneta.