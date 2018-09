Incidente stradale in A14: 2 morti e autostrada chiusa

Due persone sono morte a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due auto sull’autostrada A14 Bologna-Taranto all’altezza del chilometro 466 in direzione sud, poco prima delle 14. Sul luogo dell’incidente, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Taranto, sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici e personale di Autostrade per l’Italia. Il tratto tra Vasto Sud e Termoli, in direzione di Taranto, è stato chiuso al traffico.

Per diverse ore gli automobilisti hanno circolato su una sola corsia con un km di coda verso Taranto. Poi nel pomeriggio è stato riaperto il tratto tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Taranto, precedentemente chiuso sulla A14 Bologna-Taranto a causa del grave incidente avvenuto all’altezza del Km 466, a seguito del quale sono morte due persone.

Le due vittime sarebbero entrambe di Bisceglie.