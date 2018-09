Roma: operaio vince 2 milioni con un biglietto da 5 euro di ‘Turista per sempre’

La dea della Fortuna è tornata in quel di Roma, in un bar di Ottavia, il quartiere della sindaca Raggi. Il destinatario della buona sorte è un operaio, sposato e padre di una bambina. Domenica con un biglietto da 5 euro di ‘Turista per sempre’ in mano, si è visto stravolgere la vita: ha vinto ben due milioni di euro!

Nel bar Festival, in via Casal del Marmo, i presenti hanno subito dato il via ai festeggiamenti del fortunato vincitore. E’ stato il padre, un pensionato, a offrire il ticket al figlio operaio. Aveva persino aggiunto: ‘Dai, spero ti porti fortuna’.

‘Nel biglietto erano stati grattati due -turisti per sempre-. Una vincita doppia quindi’, hanno spiegato i titolari del bar baciato dalla buona sorte. Il fortunato, che ha scelto di rimanere anonimo, intascherà immediatamente 300.000 euro e 6.000 al mese per vent’anni, inoltre avrà diritto a un bonus finale di 100.000 euro.

E’ estremamente difficile vincere tali somme, eppure soltanto lo scorso maggio, un 40enne di Sidney ha vinto due volte alla lotteria in soli sei giorni, intascando un milione e mezzo di euro.