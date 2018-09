E’ scomparsa Sara: si è allontanata da casa col fidanzato coetaneo

Da sabato scorso non si hanno più notizie di lei: Sara P., 16 anni, è scomparsa da Fossano, un piccolo comune del cuneese, dove vive con la sua famiglia. L’ultima volta è stata avvistata alla stazione di Cuneo in compagnia del suo ragazzo William. Le ricerche sono attualmente in corso e sono state ampliate includendo la città di Torino, poiché le Forze dell’Ordine ritengono che i due giovani possano essersi diretti proprio lì.

Al momento in cui Sara ha lasciato per l’ultima volta la sua abitazione, indossava una T-Shirt nera, un paio di jeans, mentre ai piedi portava un paio di scarpe ‘Globe’ di colore nero. La ragazzina ha i capelli corti con un grande ciuffo, occhi castani e un piccolo neo sotto le labbra. Aveva con sé il cellulare, ma da quando è scomparsa risulta spento.

Chiunque abbia visto Chiara e il suo fidanzato, o crede di possedere informazioni utili per le ricerche è invitato a contattare il numero 3336307571, come indicato nel post di Facebook riportato qui sopra, o allertare i carabinieri di Cuneo o di Fossano.

Il tenente colonnello Marco Pettinato, comandante del Reparto operativo di Cuneo e provincia, che si sta occupando delle ricerche, ritiene che quella dei due ragazzi sia una fuga volontaria.

