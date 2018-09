Napoli: 45 Kg di carne avariata sequestrati in una macelleria al Rione Sanità

I carabinieri della stazione Stella, gli uomini della Polizia Municipale di Napoli e gli addetti dell’Asl Napoli 1 preposti a contrastare eventuali violazioni delle leggi su igiene e sanità nel commercio alimentare, hanno effettuato alcuni controlli in una macelleria del quartiere Rione Sanità a Napoli, sequestrando 45 chili di carne avariata, quindi pericolosa per la salute umana.

La carne non commerciabile era conservata in una cella frigorifera lercia che non garantiva alcun requisito igienico-sanitario previsti dalla normativa attualmente vigente.

Il titolare della macelleria del Rione Sanità è stato denunciato anche per occupazione abusiva di suolo pubblico dato che aveva piazzato una tenda parasole e dei cartelloni all’esterno del negozio, pur non avendo alcuna licenza o autorizzazione.