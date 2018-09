Grave incidente sull’A21: bus di studenti contro un camion. Una vittima

Grave incidente stradale stamattina all’alba sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra Manerbio e Brescia Sud in direzione Brescia. Prima delle 6.00 un pullman che trasportava un gruppo di studenti stranieri si è scontrato con un tir: la vittima è l’autista del bus. Le ragioni dello scontro sono ancora da accertare.

Coinvolte nell’incidente oltre 30 le persone, diversi ragazzi a bordo del mezzo sono rimasti feriti, fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni. Immediato l’arrivo delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco. I giovani soccorsi sono stati poi trasportati in diversi ospedali: due a Manerbio, tre poliambulanza, tre ai Civili di Brescia, tre al Sant’Anna e cinque in attesa di ricovero.

Attualmente il tratto di autostrada coinvolto nell’incidente è stato chiuso al traffico.