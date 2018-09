Grosseto, guadagna 5 milioni con un gratta e vinci da 20 euro: sviene in tabaccheria

Vincita record in quel di Grosseto: con un gratta e vinci da 20 euro una donna ha guadagnato 5 milioni. La neomilionaria non appena ha realizzato quanto avesse vinto, ha avuto un malore proprio nella tabaccheria dove è stata baciata dalla Dea della Fortuna. La cliente residente in città, non appena si è ripresa dall’improvviso svenimento si è data ai festeggiamenti per poi sparire nel nulla. Naturalmente i gestori del negozio mantengono l’assoluto riserbo sull’identità della vincitrice.

‘Si tratta di una cliente che vuole rimanere anonima. Una signora che si merita tutta questa fortuna perché è davvero una persona perbene’, ha dichiarato il titolare della tabaccheria all’Ansa. Molti i curiosi in zona che si sono attivati per scoprire l’identità della fortunata vincitrice.

‘Gli abbiamo fatto i complimenti. Quel biglietto l’ho ordinato io insieme ad altri e gliel’ho venduto proprio io. Che dire: è stata un’emozione fortissima anche per me’, ha concluso l’esercente.