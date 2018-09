Mangia un acino d’uva, muore soffocata davanti alla madre

Aveva finito di pranzare e stava mangiando alcuni acini di uva, come faceva abitualmente, quando un chicco le si è incastrato in gola, soffocandola in pochi istanti. E’ così che è morta Italia Caruso, 49enne di Roccagloriosa, in provincia di Salerno in Campania. Insieme a lei c’era la madre, che ha provato ad aiutare la figlia, ma senza riuscirci. La stessa donna, ha raccontato la madre, ha provato da sola a togliere l’acino incastrato, ma i problemi respiratori sono arrivati quasi subito ed è svenuta priva di sensi.

Anche gli uomini dei soccorsi del 118, chiamati dopo i primi attimi di panico, non hanno potuto fare niente per la donna, che è morta per una crisi respiratoria dopo essere rimasta soffocata da un acino d’uva che stava mangiando a fine pasto. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio a Roccagloriosa.