Appello social per trovare l’identità di una donna anziana ricoverata in ospedale

La giornalista Elena Petruccelli sulle pagine de Il Mattino ha dato spazio a un appello lanciato domenica sera e che in poche ore è diventato virale in tutta Italia, e che è stato condiviso anche fuori dai confini nazionali. Sui social è stata pubblicata una foto di una anziana signora con lividi in faccia, ricoverata da alcuni giorni in una clinica di Acerra. Lei non parla e non si conosce la sua identità né chi abbia potuto ridurla in quello stato.

Nel post pubblicato sulla pagina del gruppo Facebook “Sei di Casalnuovo se… “, si legge: “Sono stata in clinica da mia zia stasera e nella stessa stanza trovo questa vecchietta in questo stato non parla purtroppo si cercano i famigliari so solo che è di Casalnuovo se qualcuno la riconosce”.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per capire quale sia il nome della signora e se abbia o meno dei parenti.