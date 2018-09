Genova: chi sono gli indagati per il crollo del ponte Morandi

Ecco i nomi di chi è stato iscritto nel registro degli indagati tra chi sapeva già dal 2015 che il ponte Morandi di Genova – crollato alla vigilia di Ferragosto – era a rischio. Sono 20 i nominativi indagati per il crollo del ponte che ha causato la morte di 43 persone e la perdita della casa per centinaia di genovesi. Indagati sono i vertici di Autostrade per l’Italia ma anche tecnici e funzionari del ministero per le Infrastrutture e degli enti chiamati a vigilare sulla sicurezza. L’iscrizione è un “atto dovuto” per consentire alle persone indagate di potersi difendere e proseguire con l’iter delle indagini che sono necessarie per fare luce su quanto accaduto.

Nell’elenco che trovate di seguito spuntano i nomi dei vertici di Autostrade e di Spea, la controllata del gruppo Atlantia che si occupa di sorveglianza e manutenzione delle infrastrutture, ma anche nomi di tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ecco chi sono gli indagati per il crollo del ponte Morandi.