Mantova, supermercato evacuato: 14 intossicati

Quattordici persone hanno avuto improvvisi malori all’interno del supermercato Carrefour di piazza Cavallotti, a Mantova: erano da poco trascorse le 19.00 quando una signora anziana è svenuta e subito dopo altri clienti hanno iniziato ad avvertire lievi problemi respiratori. 2 uomini e 12 donne tra dipendenti e clienti del supermercato sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Poma di Mantova, dove sono stati assistiti.

I testimoni presenti all’interno del supermercato aperto 24 ore su 24 hanno raccontato ai militari che nelle corsie si era diffuso un odore sospetto, non identificabile. Le ipotesi al vaglio dei Carabinieri al momento sarebbero due: è possibile che qualcuno abbia spruzzato uno spray al peperoncino scatenando sintomi respiratori nelle persone vicine, oppure che ci sia stata una perdita di gas dai frigoriferi. Tuttavia al momento non si hanno ancora elementi di certezza che confermino l’una o l’altra teoria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi necessari a identificare l’eventuale presenza di potenziali sostanze tossiche nell’aria.

Fortunatamente delle 14 persone coinvolte nessuna è in gravi condizioni.