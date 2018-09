Mamma uccide i due figli gemelli disabili e tenta il suicidio

Angela Manca, di 64 anni, ha forse ceduto alla disperazione e ha ucciso i due figli gemelli disabili di 42 anni, prima di rivolgere contro di sé la stessa arma usata per il duplice omicidio. La tragedia familiare è accaduta nel centro cittadino di Mandas, in provincia di Cagliari. Sul posto i carabinieri della compagnia di Dolianova e del nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari.

L’allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito gli spari provenire dall’abitazione della famiglia Calledda.

La donna ha usato un fucile da caccia regolarmente registrato e intestato al genero. Si è chiusa nella stanza dei figli e ha puntato l’arma verso i gemelli, entrambi disabili e costretti a vivere allettati. Dopo averli uccisi ha provato a togliersi la vita con la stessa arma. E’ rimasta ferita e dopo essere stata trasportata in elisoccorso si trova ora ricoverata in ospedale al Brotzu di Cagliari, in gravissime condizioni.

Paolo e Claudio Calledda avevano 42 anni e al momento della tragedia si trovavano da soli, insieme alla mamma. L’altra figlia della donna, medico di famiglia che lavora in provincia di Oristano, era partita per un breve viaggio insieme al marito. Dopo essere stata avvertita della tragedia è tornata in paese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dolianova, della stazione di Mandas e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari.