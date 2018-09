Trento: trovato Valerio Bertoldi, era scomparso da Lavarone

Si sono concluse le ricerche di Valerio Bertoldi, 14enne scomparso a Lavarone, in provincia di Trento, dopo essere uscito in bicicletta. Il giovanissimo era stato visto l’ultima volta il 4 settembre, martedì, al mattino, poi si erano perse le sue tracce. La famiglia aveva lanciato un appello affinché la foto del ragazzino fosse condivisa quanto più possibile, per trovare al più presto Valerio. Che è stato poi rintracciato il 5 settembre poco dopo le 13.00 a Badia Polesine in provincia di Rovigo.

Anche il Comune di Lavarone aveva diffuso la foto di Valerio Bertoldi chiedendo la massima collaborazione da parte dei residenti.

Il giovane, alto un metro e 50, al momento della scomparsa, indossava ”un paio di pantaloni o la maglia di colore rosso. Era in sella ad una mountain bike bianca”.

Anche nella mattinata di mercoledì 5 il Comune di Lavarone ha lanciato un nuovo appello social, rivolgendosi a tutti i proprietari di casa nella zona: ”Il nucleo operativo per le ricerche di Valerio Bertoldi chiede di controllare le vostre proprietà anche sparse, baite, volti, soffitte. Se avete una seconda casa chiedete al vostro custode di controllare” si legge sui social.

Il ragazzo, a quanto si apprende, voleva andare al mare e ha percorso tanti chilometri e chilometri per arrivare alla meta.