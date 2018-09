Incidente a Milano: uomo travolto e ucciso da un tram

Incidente fatale questa mattina a Milano: intorno alle 5.10, un uomo è finito sotto a un tram, perdendo la vita, in piazza Giovanni Battista Grassi. Il drammatico episodio si è consumato di fronte all’ingresso dell’ospedale Sacco. Immediato l’intervento di un’ambulanza e un’automedica, tuttavia ai volontari del 118 non è restato altro che constatare il decesso della vittima. L’uomo era privo di documenti, non si esclude pertanto potesse trattarsi di un senzatetto.

Davanti all’ospedale Sasso sono sopraggiunti rapidamente anche i Vigili del Fuoco con quattro automezzi e la Polizia locale, che da alcune ore stanno lavorando per effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e le conseguenti responsabilità.

Secondo le prime parziali ricostruzioni pare che la vittima fosse sdraiata sui binari del tram, tuttavia non è ancora chiaro se si trovasse in quel punto a causa di un malore o perché stesse dormendo, o ancora se fossi lì del tutto incosciente perché ubriaca. Il conducente del tram non ha avuto il tempo materiale per frenare e così ha inevitabilmente travolto l’uomo.