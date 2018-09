E’ morto Rocky, il cane lasciato per giorni senza cibo né acqua su un terrazzo

Non ce l’ha fatta Rocky, il cane che era stato abbandonato per giorni su un terrazzo, senza cibo, né acqua. A dare la triste notizia è stato Enrico Rizzi, fondatore e presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali. La onlus era intervenuta denunciando il fatto alle Forze dell’Ordine e sequestrando l’animale per poi affidarlo alle cure dei veterinari, a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni vicini.

I veterinari hanno tentato di tutto per salvare la vita a Rocky, ma purtroppo le sue condizioni erano particolarmente gravi e non ce l’ha fatta. Il padrone nel frattempo è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali.

Dopo aver diffuso la notizia della scomparsa dell’animale, diverse persone hanno espresso sui social la propria volontà di manifestare il proprio sdegno sotto l’abitazione del proprietario del cane, tuttavia la Onlus ha voluto precisare: ‘Se siamo in tanti e l’obiettivo è quello di far smuovere i nostri politici a cambiare la legge 189/04 a tutela degli animali, siamo d’accordo. Capiamo la rabbia, capiamo tutto, ma se pensate di venire per fare atti illeciti, no’.