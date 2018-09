Dal cuore della Brianza una lezione di civiltà: due novelli sposi tedeschi puliscono il piazzale dal riso

Una coppia di sposi tedeschi ha dato un’autentica ‘lezione di civiltà’ a tutti i cittadini della Brianza lecchese: Daniel Gräß, 36 anni, e Elisa Maggioni, 32, residenti a Monaco di Baviera, si sono uniti in matrimonio nella cornice del piccolo Comune di Santa Maria Hoè, poco più di duemila abitanti. Dopo la celebrazione del rito matrimoniale tenuta dal sindaco Efrem Brambilla con tanto di interprete, i due innamorati si sono scambiati gli anelli, hanno suggellato l’unione con il tradizionale bacio, quindi si sono avviati all’uscita della chiesa. All’esterno ad attenderli c’erano amici e parenti che hanno lanciato loro riso e coriandoli. Al momento di lasciare la chiesa, i due sposi si sono attivati per ripulire tutto il piazzale e lasciarlo in ordine.

Lei col suo abito raffinato color avorio, lui con un completo color tabacco, insieme, dopo i saluti e i ringraziamenti di circostanza a tutti gli invitati, si sono armati di scopa e paletta e hanno pulito la piazza antistante alla chiesa. La scena è stata ripresa in un video che poi è stato subito pubblicato su Facebook dal primo cittadino di Santa Maria Hoè con tanto di elogio al senso civico della coppia teutonica.

‘Celebro spesso matrimoni. Abbiamo coppie che arrivano da tutto il mondo, ma non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere. Devo assolutamente fare i miei complimenti agli sposi, il loro gesto di civiltà è stato meraviglioso, alternativo e soprattutto educativo. Se diventasse una moda non sarebbe affatto male’, ha dichiarato Efrem Brambilla. In un attimo il video è diventato virale: migliaia le visualizzazioni, centinaia di like, condivisioni e commenti.