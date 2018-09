80enne si ferma all’autogrill per far benzina e riparte dimenticandosi la moglie

Una coppia si ferma all’autogrill: lui fa benzina all’auto, lei ne approfitta per andare in bagno. Quando la donna torna si accorge che il marito è scomparso: l’uomo se n’era andato dimenticandosi completamente della compagna. Sembra il trailer di una nuova commedia all’italiana e invece è un fatto di cronaca realmente accaduto a Frosinone nel pomeriggio di sabato scorso. L’unica attenuante per l’uomo è che ha già spento 80 candeline.

La donna non appena si è resa conto di essere stata abbandonata in un’area di servizio, ha chiamato il marito al cellulare, invitandolo a fare immediatamente dietro front. ‘Ma dove sei?’, le avrebbe chiesto il compagno. Quando ha capito cosa fosse realmente successo, ha imboccato la prima uscita dell’autostrada ed è tornato indietro a recuperare la consorte inferocita. I coniugi erano andati a trovare alcuni parenti e si erano fermati in un autogrill sulla Roma-L’Aquila. Quando la donna ha raccontato al bar cosa le era accaduto, molti sono rimasti a bocca aperta, increduli.

Nonostante la bizzarria della vicenda fortunatamente tutto si è concluso per il meglio.