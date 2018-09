Reggio Emilia: 13enne in bici investito da un’auto. Aperta un’inchiesta

Drammatico incidente a Reggio Emilia: nel pomeriggio di domenica 2 settembre, all’incrocio fra via Cantonazzo e via Prati Vecchi a Carviago, una guardia giurata di 31 anni, alla guida di una Fiat Panda in servizio di vigilanza Coopservice, ha investito un ragazzino Gabriele Tiricola, un ragazzino di 13 anni, a bordo della sua bici.

Erano le 15.00 quando Gabriele, residente a Codemondo, è stato investito: immediato l’intervento dell’ambulanza e di un’automedica, purtroppo però le lesioni riportate dal ragazzino sono apparse sin da subito molto gravi. Il giovane è stato infatti sbalzato oltre la sua bici per una decina di metri e poi si è schiantato sull’asfalto. I volontari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Guastalla per effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. L’auto della guardia giudiziaria per il momento è stata posta sotto sequestro.