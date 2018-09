Meteo: addio estate? Assolutamente no! Atteso il ritorno delle alte temperature

In questi giorni di maltempo, forti temporali e temperature decisamente fresche, soprattutto al Nord e al Centro, tutti hanno pensato che l’estate fosse ormai agli sgoccioli e invece ci sarà ancora spazio per giornate soleggiate e con temperature fino ai 38 gradi. Le basse temperature hanno accompagnato i molti turisti al rientro in città e alle consuete attività lavorative, ma attenzione perché ci sarà ancora spazio per un weekend fuori porta al caldo. L’estate dunque, sta per tornare, ma purtroppo non avrà vita lunga.

Previsioni meteo settembre

Dopo un inizio di settembre fresco, caratterizzato da Bassa Pressione, si appresta quindi a tornare sul nostro Paese il bel tempo e l’Alta Pressione di origine africana, che porterà le temperature nuovamente in alto fino a 38 gradi al Sud e circa 35 gradi al Centro. Una buona notizia, anche se come accennato in apertura, avrà durata breve: subito dopo torneranno i venti di ‘tempesta’ su tutta Italia. Ma vediamo il dettaglio dei prossimi giorni.

Già da martedì 4 settembre potremo godere di un innalzamento delle temperature: l’aria si farà più calda. Nei giorni seguenti la colonnina di mercurio continuerà a salire fino a 10 gradi in più rispetto a quelli attuali. Giovedì 6 settembre sarà il giorno più caldo: a Roma sono attesi 34 gradi, ben 10 in più di domenica 2 settembre, così come a Bologna e Firenze. Il caldo sarà ancora più forte al Sud, in particolare sulle isole maggiori dove si raggiungeranno anche i 38 gradi.

Attenzione però, perché già da venerdì 7 settembre al Nord arriverà una corrente Atlantica che porterà aria fresca. Nel fine settimana anche il Centro e il Sud verranno raggiunti dalla corrente Atlantica e le temperature torneranno a scendere. Sabato 8 e domenica 9 settembre non sono previste piogge in Italia, sarà prevalentemente solleggiato, ma le temperature saranno piuttosto miti, non calde: al Nord le massime saranno comprese fra 24 e 26 gradi, al Centro fra 26 e 28 gradi, al Sud la città più calda sarà Palermo che registrerà 30 gradi.